Euro (F) : l’Allemagne dompte la Pologne

Poursuite de l’Euro féminin ce vendredi soir. Dans le groupe C, la Suède avait lancé la journée en s’imposant face au Danemark (0-1). Ce soir, l’Allemagne, favori du groupe, n’avait pas le droit à l’erreur contre la Pologne. Et au terme d’un match maîtrisé, les joueuses allemandes n’ont pas tremblé pour aller chercher un succès inaugural.

Après une première période maîtrisée, mais sans but, c’est Julia Brand, nouvelle joueuse d’OL Lyonnes, qui a donné l’avantage aux Allemandes d’une superbe frappe du gauche en pleine lucarne (0-1, 52e). Dans la foulée, cette même Brand a servi sur un plateau Léa Schüller qui n’avait plus qu’à conclure pour offrir deux buts d’avance à l’Allemagne. Le score n’a plus évolué par la suite. Avec ce succès bien construit, l’Allemagne s’empare déjà de la première place du groupe C.