Euro Féminin 2025 : ce qu’il faut savoir de l’équipe de France

En un an, le visage de l’équipe de France féminine s’est métamorphosé. Hervé Renard, qui dirigeait la sélection lors des Jeux Olympiques de Paris 2024; a quitté son poste. Il a été remplacé par Laurent Bonadei, qui a signé un contrat jusqu’en juin 2027 avec «la possibilité de prolonger» comme l’avait précisé la Fédération française de football dans son communiqué de presse. L’idée de la FFF est effectivement qu’il s’installe dans la durée à la tête de la sélection tricolore. Une sélection dont beaucoup attendent qu’elle remporte un titre majeur après plusieurs déceptions ces dernières années.

Des choix forts du sélectionneur

Demi-finalistes de l’Euro 2022, les Tricolores ont été éliminées en 1/4 de finales lors de la Coupe du Monde 2023 et des Jeux Olympiques de Paris 2024, où le Brésil les ont fait sombrer à domicile. Elles espèrent donc faire mieux sous l’impulsion de Laurent Bonadei. Un entraîneur qui ne connaît pas la défaite puisqu’il affiche un bilan de 6 victoires en 6 matches officiels en Ligue des Nations avec la France. En pleine confiance, les Bleues se présentent en Suisse avec l’envie de faire de grandes choses tout en étant conscientes qu’elles ont encore du travail à faire.

Pour y parvenir, elles s’appuieront sur un groupe de 23 joueuses menées par l’attaquante vedette, Marie-Antoinette Katoto (26 ans). La joueuse aux 38 buts en 40 capes sera épaulée par les expérimentées Kadidiatou Diani, Amel Majri, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro ainsi que la nouvelle capitaine Griedge Mbock, touchée à un mollet et d’ores et déjà forfait pour l’entrée en lice des Bleues face à l’Angleterre. Cette dernière récupère le brassard laissé par l’emblématique Wendie Renard, qui ne figure pas dans la liste, tout comme la serial buteuse Eugénie Le Sommer et Kenza Dali. Ce sont les trois absentes majeures de cette sélection française. Des choix assumés par Lauren Bonadei, qui veut faire de grandes choses dans ce tournoi avec ses troupes.

La France aura son mot à dire

Pour cela, il faudra sortir du groupe D où la France affrontera l’Angleterre (5 juillet à 21 heures à Zurich), qui a été sacré lors de la dernière édition en 2022; le Pays de Galles (9 juillet à 21 heures à Saint-Gall) et les Pays-Bas (13 juillet à 21 heures à Bâle), qui ont remporté le tournoi en 2017. Une poule peu évidente mais les Bleues ont les qualités pour s’en sortir et même rêver plus grand. Laurent Bonadei, lui, veut y aller pas après pas. «J’avais tenu ce discours dès le départ : à partir du moment où on n’a encore jamais gagné un trophée majeur, on ne peut pas se considérer comme favoris. »

Il a ajouté : «plutôt que de renvoyer l’image de joueuses, d’une équipe ou d’une institution qui se positionnent en tant que favori, j’ai estimé qu’il fallait faire preuve de plus d’humilité, qu’il fallait travailler et avancer sur cette base-là d’être un très bon challenger. Au travers des matches de Ligue des Nations et ce dernier match amical, de ces 7 victoires consécutives, automatiquement, notre cote monte. Je préfère que ce soit nos adversaires qui nous considèrent comme des favoris. Nous devons toujours être à la conquête de quelque chose car nous n’avons jamais rien gagné». Humble, le sélectionneur compte sur ses 23 joueuses pour faire mieux qu’en 2022 (1/2 finale) et remporter ce tournoi où la France est qualifiée pour la huitième fois de son histoire.

La liste des 23 Bleues :

Gardiennes : Justine Lerond (Montpellier), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), Constance Picaud (Fleury)

Défenseures : Selma Bacha (Lyon), Lou Bogaert (Paris FC), Elisa De Almeida (Paris-SG), Maëlle Lakrar (Real Madrid), Griedge Mbock (PSG), Melween N’Dongala (Paris FC), Thiniba Samoura (Paris-SG), Alice Sombath (Lyon)

Milieux : Sandy Baltimore (Chelsea), Grace Geyoro (Paris-SG), Oriane Jean-François (Chelsea), Sakina Karchaoui (Paris-SG), Amel Majri (Lyon), Sandie Toletti (Real Madrid)

Attaquantes : Delphine Cascarino (San Diego Wave), Kadidiatou Diani (Lyon), Kelly Gago (Everton), Marie-Antoinette Katoto (Paris-SG), Melvine Malard (Manchester United), Clara Mateo (Paris FC)