PSG : l’hommage touchant d’Ousmane Dembélé aux supporters

Cette saison, le PSG a régalé ses supporters. Après des saisons d’humiliation sur la scène européenne, les Parisiens ont rectifié le tir cette année en allant chercher la première Ligue des Champions de leur histoire. Un sacre qui a forcément fait plaisir aux supporters franciliens, qui ont fait part de leur fierté en honorant leurs héros durant deux jours dans la capitale. Présents en tribunes, les fans ont également joué un rôle dans le succès des Parisiens cette saison.

Un apport qu’a su quantifier et saluer Ousmane Dembélé dans un entretien accordé aux médias du club : «le lien avec les supporters ? Exceptionnel. Malgré nos débuts en Ligue des Champions, ils nous ont pas lâché. C’est aussi grâce à eux qu’on réalise cette saison et qu’on renverse des matches comme City par exemple. Avec ce douzième homme, on a pu gagner de nombreux matches importants. Il faut les remercier pour ça.»