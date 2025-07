Liverpool : pourquoi Luis Diaz est toujours au centre des rumeurs

« Je suis très heureux à Liverpool, je l’ai toujours dit. Si Liverpool me propose une bonne prolongation ou si je dois honorer mon contrat de deux ans, je serai heureux. Tout dépend d’eux. Je suis ici pour décider et voir ce qui est le mieux pour nous et pour l’avenir ». Pompier pyromane, Luis Diaz ? L’ailier colombien de 28 ans savait très bien ce qu’il faisait en laissant entendre que son avenir était en discussion et qu’il laissait ses représentants discuter avec d’autres clubs. Car depuis des semaines, voire des mois maintenant, son nom est régulièrement cité dans les rumeurs de transferts.

Le FC Barcelone l’a un temps érigé en priorité de recrutement. Etonnant pour un club qui n’a pas beaucoup de marge de manoeuvre, puisque Luis Diaz est tout sauf une bonne affaire financière. Il est encore lié jusqu’en 2027 avec Liverpool et vient de sortir sa meilleure saison en termes de statistiques, avec 13 buts et 7 passes décisives en Premier League. Elément majeur du onze d’Arne Slot, il a évolué aux trois postes de l’attaque, s’acquittant régulièrement du rôle de faux numéro 9. Les Reds n’ont jamais émis le souhait de le voir partir, bien au contraire. Et encore moins avec l’affreuse nouvelle de la disparition de Diogo Jota.

Liverpool ne bouge pas une oreille

Pourtant, les rumeurs se sont intensifiés durant le mois de juin. Après le Barça, c’est le Bayern Munich qui a contacté les dirigeants anglais pour connaître la disponibilité du joueur. Finalement un grand classique du mercato. Luis Diaz se sent effectivement bien à Liverpool, mais après 3 ans et demi passés à Anfield, il attend désespérément une revalorisation salariale qui n’est pas venue. Pendant que Salah ou Van Dijk ont eu l’honneur d’une augmentation, lui a compris que ses dirigeants n’étaient pas particulièrement pressés de renégocier son contrat, bâti en janvier 2022, alors qu’il débarquait de Porto.

Ce long contrat signé alors lui joue des tours et l’incite à agiter, de manière officieuse, la menace d’un départ. Ce qui ne semble pas inquiéter, pour l’instant, outre-mesure la direction des Reds, ravie d’avoir un joueur majeur encore deux ans sous contrat, avec un salaire maîtrisé (3,5 M€ par an, contre plus de 20 M€ par an pour Salah et Van Dijk, soit le 15e salaire de l’effectif). Il n’est pas question de le laisser partir, hormis une offre mirifique que peu de clubs sont capables de lâcher. Sûrement pas le Barça en tout cas. A la fin de son contrat actuel, Luis Diaz aura 30 ans. Un âge où il n’est jamais facile de négocier un meilleur salaire avec Liverpool.