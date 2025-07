Allan Saint-Maximin raconte son calvaire à Fenerbahçe

Invité du streamer Zack Nani dans son émission ce vendredi, l’attaquant Allan Saint-Maximin, prêté la saison dernière à Fenerbahçe a livré plusieurs confidences fortes sur son passage en Turquie. L’ex-Niçois s’est montré très critique sur les méthodes de travail de la formation stambouliote, en expliquant notamment qu’au club, «on est allé jusqu’à vouloir me doper, pour dire à quel point c’est grave. Ce sont des choses que les gens ne savent pas. Tu ne parles pas parce qu’on te menace derrière. Ça dépasse le football (…) C’est à cause de toutes ces mauvaises choses, et c’est triste pour les fans car ils ne méritent pas ça, que Fener ne parvient pas à passer le cap et devenir Champion», a-t-il d’abord assuré.

Des extraits forts et forcément diffusés de partout sur les réseaux sociaux, obligeant l’ailier de 28 ans à tempérer son propos sur son compte X. «Je vois que ça part dans tous les sens, du coup, je vais préciser ce que j’ai dit, je parlais de ces gens autour du club qui sont prêts à tout. Dans mon cas lorsque j’ai été malade, on m’a quasiment donné un traitement qui est considéré comme produit dopant, je ne sais pas dans quel but cette équipe de médecins a fait ça», a précisé l’