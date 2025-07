Euro (F) : les compositions probables du choc France-Angleterre

Pour son entrée en lice à l’Euro 2025, l’équipe de France défie, ce samedi, l’Angleterre. Un choc d’ores et déjà très attendu où Laurent Bonadei devra toutefois se passer des services de Griedge Mbock, touchée au mollet. Les Bleues devraient donc se présenter en 4-3-3 avec Peyraud-Magnin dans les buts. En défense, De Almeida, Lakrar, Sombath et Bacha seront alignées alors que Geyoro, Jean-François et Karchaoui formeront l’entrejeu. Sur le front de l’attaque, Cascarino et Baltimore entoureront Katoto.

La suite après cette publicité

De son côté, l’Angleterre, championne d’Europe en titre, devrait se présenter en 4-3-2-1 avec Hampton en tant que dernier rempart. Pour la protéger, Sarina Wiegman devrait faire confiance au quatuor défensif Bronze, Williamson (cap.), Greenwood et Carter. Au milieu de terrain, Stanway et Walsh accompagneront Toone alors que Mead et Hemp soutiendront Russo, titularisé en pointe.

Les compos probables

France : Peyraud-Magnin - De Almeida, Lakrar, Sombath, Bacha - Geyoro (cap.), Jean-François, Karchaoui - Cascarino, Katoto, Baltimore.

La suite après cette publicité

Angleterre : Hampton - Bronze, Williamson (cap.), Greenwood, Carter - Stanway, Walsh, Toone - Mead, Hemp - Russo.