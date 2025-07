Comment regarder PSG-Bayern gratuitement sur DAZN

Les choses sérieuses commencent véritablement pour le PSG aux Etats-Unis, avec un quart de finale face au Bayern Munich. Premier choc européen depuis la confrontation face à l’Atlético de Madrid lors de la 1ère journée de la phase de poules, et surtout un grand classique qui a rarement réussi au PSG. On pense évidemment à la finale de Ligue des Champions de 2020, mais pas seulement. Sauf que désormais, c’est bien le club de la capitale qui est considéré comme le favori, auréolé de son titre de champion d’Europe et auteur de quelques prestations ébouriffantes à la Coupe du Monde des Clubs. Une affiche prestigieuse à retrouver gratuitement et en exclusivité sur DAZN ce samedi à 18h au Mercedes-Benz Stadium, à Atlanta, en Georgie, là même enceinte où le PSG a étrillé l’Inter Miami en 8e de finale.

Après sa démonstration au tour précédent, la bande à Luis Enrique va cette fois tomber sur un gros morceau. Le Bayern Munich s’est défait de Flamengo sur le score de 4-2 en huitième de finale et arrive en pleine confiance. Le secteur offensif tourne particulièrement bien et représentera une menace plus sérieuse que celui de l’Inter Miami. Par contre, le PSG aura clairement une carte à jouer offensivement, puisque le Bayern s’est montré assez friable défensivement depuis le début de la compétition. Dans tous les cas, cela promet un choc spectaculaire, à ne surtout pas rater.

L’offre DAZN pour ne rien rater de ce PSG-Bayern Munich et la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025

Réservez donc votre samedi d’autant que cette rencontre sera à suivre gratuitement ! Vous avez bien entendu, ce PSG-Bayern Munich vous est proposé gratuitement et en exclusivité par DAZN en streaming. Alors que la plupart des compétitions nationales et internationales de club sont payantes, DAZN vous propose une offre que vous ne pouvez pas rater : chaque match de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 est en direct et gratuit sur DAZN et disponible dans le monde entier en 14 langues.

Pour vous régaler devant le choc PSG-Bayern Munich et de l’intégralité de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, n’hésitez pas, c’est par ici.