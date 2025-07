Besiktas annonce la rupture du contrat de Ciro Immobile

Une saison et puis s’en va. Arrivé l’été dernier à Besiktas, Ciro Immobile n’aura pas fait de vieux os en Turquie. Auteur de 19 buts en 41 matches, l’ancien goleador de la Lazio Rome n’a pas permis au club stambouliote de remporter des titres malgré une Supercoupe de Turquie glanée. Annoncé proche d’un retour en Italie et à Bologne, l’attaquant de 35 ans ne va pas rester à Istanbul alors que Besiktas vient d’annoncer la rupture de contrat à l’amiable entre le club et le buteur italien ce vendredi.

«Beşiktaş Futbol A.Ş. a informé la Plateforme de Divulgation Publique de la résiliation du contrat du footballeur professionnel Ciro Immobile. Nous tenons à remercier Ciro Immobile pour ses services rendus à notre club et lui souhaitons une pleine réussite dans sa carrière. Le communiqué envoyé à la Plateforme de Divulgation Publique par Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. est le suivant : « Notre contrat avec notre footballeur professionnel Ciro Immobile a été résilié d’un commun accord. Conformément à l’accord, le joueur percevra une indemnité de rupture de 2 625 000 euros.»