OL : Paulo Fonseca veut piquer un joueur à l’AC Milan

L’été démarre doucement, mais sûrement pour l’Olympique Lyonnais. Désormais débarrassé par les questions liées à la DNCG et à son maintien en Ligue 1, le club rhodanien cherche à se renforcer à moindre coût. C’est pour cela qu’Afonso Moreira (20 ans) est arrivé du Sporting CP pour 2 millions d’euros et que le défenseur Ruben Kluivert (24 ans) pourrait débarquer en provenance de Casa Pia. Les Lyonnais surveillent aussi le marché des gardiens puisque le titulaire Lucas Perri (27 ans) est un possible partant.

Alors que la direction s’active pour empêcher la venue de Matt Turner de Nottingham Forest puisque le dossier avait été mené par John Textor, l’ancien dirigeant des Lyonnais, l’arrivée d’un portier pour compenser un départ probable de Lucas Perri est une vraie question. Et pour trouver la réponse à ce qui pourrait être un problème, les Lyonnais pourraient passer par une solution de leur entraineur Paulo Fonseca. Ce dernier avait d’ailleurs eu son importance lors de la venue d’Afonso Moreira.

Paulo Fonseca apprécie Lorenzo Torriani

Passé la saison dernière à l’AC Milan entre juin et décembre 2024, le coach portugais avait ainsi pu lancer quelques joueurs du côté de la formation lombarde. Parmi eux, on retrouve le jeune gardien Lorenzo Torriani (20 ans) qui avait disputé deux matches la saison dernière contre Liverpool en Ligue des Champions et Sassuolo en Coupe d’Italie. Aujourd’hui, il a joué en préparation contre Arsenal lors d’une défaite 1-0 et a brillé avec 4 arrêts en 30 minutes de jeu et 3 penalties arrêtés lors d’une séance de tirs au but.

Troisième gardien pour Massimiliano Allegri derrière Mike Maignan et Pietro Terracciano, le jeune portier est sous contrat avec les Milanais jusqu’en juin 2030. Selon la Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca aimerait profiter de sa situation actuelle pour l’attirer à Lyon, possiblement avec un prêt. Une option d’avenir intéressante pour un joueur qui apprécie particulièrement le coach lyonnais. Pour le moment, ce n’est qu’une option, mais un départ de Lucas Perri pourrait accélérer les choses.