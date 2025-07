Real Madrid : Vinicius Jr ne veut plus discuter avec la direction !

C’est un feuilleton qui ne semble pas avoir de fin. Si Vinicius Jr devrait bien rester à Madrid cet été et ne pas céder aux sirènes saoudiennes, la continuité du Brésilien sur le moyen-long terme est toujours en suspens. Le numéro 7 et le club de la capitale espagnole négocient pour une prolongation depuis des mois déjà, mais l’accord final se fait toujours attendre.

La suite après cette publicité

Comme l’indique El Chiringuito, le joueur temporise et a même paralysé les discussions avec la direction madrilène. Il n’est clairement pas pressé de prolonger et souhaite avoir le contrôle total sur son avenir. Comprendre : il veut être en position de force pour choisir ses options sans dépendre d’un oui ou d’un non du Real Madrid, ce qui ne serait pas le cas avec un long contrat. Pour rappel, son bail madrilène se termine en 2027, ce qui rendra les choses compliquées pour les Madrilènes dès l’été prochain. Affaire à suivre…

La suite après cette publicité

Suivez le match Real Madrid - Dortmund en exclusivité sur DAZN.