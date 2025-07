Real Madrid : la gestion de Kylian Mbappé par Xabi Alonso fait parler

Kylian Mbappé est de retour. Après avoir refoulé les pelouses contre la Juventus en huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs, il est de nouveau entré en jeu samedi soir, en quarts contre le Borussia Dortmund. Une petite demi-heure passée sur la pelouse ; le temps de marquer le troisième et dernier but de son équipe, sur une jolie reprise acrobatique. Pas de doutes, le Bondynois est de retour et sera forcément une grosse menace pour le PSG de Luis Enrique.

Seulement : une question se pose. Kylian Mbappé sera-t-il titulaire contre son ancien club ? Pas sûr du tout… Depuis le début de la compétition, et surtout depuis le retour du Français aux entraînements, Xabi Alonso fait confiance à Gonzalo Garcia, qui cartonne. S’il est vrai que le Bondynois n’est pas à 100% - Alonso l’a expliqué en conférence de presse - le nouveau coach du Real Madrid ne va lui faire aucun cadeau ni aucun traitement de faveur. Outre-Pyrénées, beaucoup sont convaincus que c’est Garcia qui démarrera encore contre les Parisiens.

Remplaçant face au PSG ?

L’opinion publique madrilène semble d’ailleurs plutôt de l’avis de faire jouer l’Espagnol, ou alors, de sortir Vinicius Jr du onze pour faire place à KM9. « Aujourd’hui, Gonzalo apporte plus de choses à l’équipe que Mbappé, il a mieux compris les concepts. Il donne plus dans le sacrifice et le pressing », a par exemple expliqué le journaliste Jesus Gallego sur la Cadena SER. Bien entendu, il n’y a aucun problème entre Xabi Alonso et Kylian Mbappé, tout comme les supporters madrilènes n’ont pas tourné leur dos au Français, mais tout est une question de contexte et de timing, et beaucoup estiment ainsi que Gonzalo Garcia doit continuer en pointe pour ne pas casser la dynamique de l’équipe.

De son côté, Marca indique aussi qu’Alonso n’y va pas de main morte avec le Français. Le journal, qui a suivi de très près le Français contre Dortmund, indique ainsi que le tacticien basque n’hésite pas à crier sur le joueur pendant le match, afin qu’il corrige certaines erreurs et qu’il se positionne mieux. Le statut de superstar de Mbappé ne lui octroiera aucun privilège aux yeux du coach, qui le traite comme n’importe quel autre joueur de son effectif. Ce qui est normal pour beaucoup, mais qui fait parler à Madrid. Mbappé est prévenu.

