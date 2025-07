L’ASSE a bouclé le gros coup Chico Lamba

Reléguée en Ligue 2 il y a quelques semaines, l’ASSE ambitionne de remonter rapidement dans l’élite du football français. Et cela passera forcément par un gros mercato pour se renforcer sur toutes les lignes. Dans ce sens, Saint-Etienne s’est déjà offert le milieu israélien Mahmoud Jaber, en plus d’avoir levé l’option d’achat d’Irvin Cardona, celle de Bernauer et discuter pour lever celle de Pierre Ekwah. Des arrivées, en plus de celle d’un staff calibre européen, qui confirme les ambitions du club. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’ASSE s’intéressait au jeune défenseur central Chico Lamba, international portugais U21. Ce dernier s’est révélé avec le club d’Arouca en première division portugaise. Solide défensivement et adroit balle au pied, son profil avait séduit la direction stéphanoise qui en avait fait sa priorité en défense. Et les dirigeants ont frappé fort puisqu’ils viennent de boucler son arrivée malgré une forte concurrence sur le dossier. L’ASSE a déboursé plus de 6 millions d’euros pour s’attacher ses services. Le joueur, qui a été convaincu par le projet, est déjà sur place depuis quelques heures.