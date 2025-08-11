Les recrues du FC Barcelone sont dans une situation critique !

Le Barça continue d’impressionner. Avec leur victoire 5-0 contre Côme dimanche soir à l’occasion du trophée Gamper, les hommes d’Hansi Flick ont prouvé qu’ils sont prêts à repartir sur une nouvelle saison dantesque. Il faut dire qu’en quatre rencontres de préparation, les Blaugranas ont inscrit vingt buts, et des joueurs comme Lamine Yamal sont plus qu’affûtés avant le début de cette nouvelle saison.

Pour autant, si tout se passe très bien sur le rectangle vert, la réalité du club dans les bureaux n’est pas loin d’être catastrophique. Alors que le FC Barcelone va lancer sa saison de Liga samedi contre Majorque, Hansi Flick risque de devoir se passer de nombreux joueurs, toujours pas enregistrés auprès du championnat par la direction. Il s’agit des recrues Joan Garcia, Roony Bardghji et Marcus Rashford, mais aussi de Wojciech Szczęsny et Gerard Martin qui ont signé des nouveaux contrats. Le coach allemand n’a par exemple qu’Iñaki Peña à disposition comme gardien pour ce match, et le portier catalan pourrait même partir d’ici à ce week-end…

Laporta, loin d’être rassurant

Une situation critique, sur laquelle Joan Laporta a dû s’exprimer dimanche soir. « On travaille pour pouvoir les enregistrer avant le début de la Liga. Avec la décision de Marc (Ter Stegen, NDLR) on a l’option d’enregistrer Joan Garcia, et pour le reste, on travaille. On aura des nouvelles cette semaine, on espère qu’elles seront positives, pour voir si on peut les enregistrer avant le début de la Liga. Si ce n’est pas possible, nous avons de la marge », a indiqué le président barcelonais. Un discours loin d’être rassurant, en somme…

Si la validation de l’absence de Ter Stegen évoquée par Laporta ainsi que le départ d’Íñigo Martínez qui a libéré de la masse salariale vont pouvoir aider à inscrire un ou deux joueurs, a priori Joan Garcia comme indiqué, les autres restent clairement dans le flou. Et les solutions ne sont pas nombreuses, dans l’attente de voir si la fameuse vente des places VIP du Camp Nou est validée…