Real Madrid : Vinicius Jr et Xabi Alonso ont fait la paix

La tension semble peu à peu retomber entre Vinicius Júnior et Xabi Alonso après leur accrochage survenu lors du Clasico face au FC Barcelone, d’après AS. L’ailier brésilien du Real Madrid, furieux d’avoir été remplacé à la 72e minute, avait quitté le terrain en colère avant de regagner le vestiaire en criant sa frustration. Depuis, une réunion a eu lieu entre le joueur et son entraîneur, dans une atmosphère décrite comme « cordiale et professionnelle ». Vinicius a également présenté ses excuses, citant publiquement le président du club dans son message d’apaisement. Mais si la tempête semble s’être calmée en coulisse, la véritable réponse se donnera sur le terrain.

En effet, le prochain match du Real Madrid, ce samedi contre Valence, servira de test. Entre rotation et sanction déguisée, Xabi Alonso devra trancher : titulariser Vinicius ou le laisser sur le banc avant le déplacement crucial à Anfield mardi en Ligue des Champions. Une éventuelle mise à l’écart pourrait être perçue comme une punition symbolique, bien que le club ait confirmé qu’aucune sanction disciplinaire ne serait prise. À Anfield, le verdict final tombera : réconciliation durable ou fracture persistante entre Xabi Alonso et sa star brésilienne.