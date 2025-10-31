Menu Rechercher
Zidane n’a pas pu affronter Deschamps au match des légendes

zidane @Maxppp

La Croisette a vibré au rythme du football ce jeudi soir. La première édition du « match des légendes » s’est tenue à Cannes, réunissant une pléiade d’anciennes gloires et de personnalités du sport et du spectacle. Si Zinédine Zidane, parrain de l’événement, n’a pas chaussé les crampons, il a tout de même donné le coup d’envoi fictif aux côtés de Nikos Aliagas, avant de poser pour la photo de groupe avec les participants. Didier Deschamps, capitaine de l’équipe des Étoiles, menait un effectif prestigieux composé notamment de Christian Karembeu, Steve Mandanda, Ludovic Giuly, Adil Rami ou encore Robert Pirès.

AS Cannes
🎬 90’ | VICTOIREEEE ! Nos légendes s’imposent 3-2 face à l’équipe des Étoiles, grâce à des buts de Clichy, Koller et Marsiglia. 🔥🔥

Merci à toutes et à tous d’être venus ce soir ! Nous avons récolté plus de 45 000 € pour les associations. 🙏
En face, les légendes cannoises pouvaient compter sur plusieurs anciens de la maison rouge et blanche, comme Gaël Clichy, Jonathan Zébina ou Sébastien Frey. Le spectacle a été au rendez-vous, ponctué d’une victoire 3-2 des Cannois grâce à des réalisations de Clichy, Koller et Marsiglia. Même le chanteur Kendji Girac avait répondu présent, offrant une touche de légèreté à cette soirée placée sous le signe de la convivialité et de la nostalgie du football français.

