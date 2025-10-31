Ligue 1
Monaco : la tuile pour Christian Mawissa
@Maxppp
De retour sur les terrains après une blessure aux ischio-jambiers, Christian Mawissa a rechuté mercredi lors de la défaite de Monaco à Nantes (5-3) et sera absent au moins un mois. Le jeune défenseur, sorti à la 69e minute, souffre d’une nouvelle lésion qui complique encore le secteur défensif monégasque.
Cette nouvelle mauvaise nouvelle fragilise l’animation défensive de Sébastien Pocognoli, qui ne peut compter que sur Thilo Kehrer et Mohammed Salisu, tandis que Caio Henrique revient doucement et Bradel Kiwa n’a pas encore été lancé dans le monde professionnel. L’ASM pourrait se tourner vers un joker médical ou attendre le mercato de janvier pour renforcer son effectif.
