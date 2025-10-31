Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Monaco : la tuile pour Christian Mawissa

Par Allan Brevi
1 min.
Christian Mawissa avec l'AS Monaco @Maxppp
Nantes 3-5 Monaco

De retour sur les terrains après une blessure aux ischio-jambiers, Christian Mawissa a rechuté mercredi lors de la défaite de Monaco à Nantes (5-3) et sera absent au moins un mois. Le jeune défenseur, sorti à la 69e minute, souffre d’une nouvelle lésion qui complique encore le secteur défensif monégasque.

La suite après cette publicité

Cette nouvelle mauvaise nouvelle fragilise l’animation défensive de Sébastien Pocognoli, qui ne peut compter que sur Thilo Kehrer et Mohammed Salisu, tandis que Caio Henrique revient doucement et Bradel Kiwa n’a pas encore été lancé dans le monde professionnel. L’ASM pourrait se tourner vers un joker médical ou attendre le mercato de janvier pour renforcer son effectif.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Christian Mawissa

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Christian Mawissa Christian Mawissa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier