Kylian Mbappé donne déjà des maux de tête à Xabi Alonso !

Après plusieurs semaines d’absence, Kylian Mbappé a effectué son grand retour sur les pelouses mardi soir à l’occasion de la Coupe du monde des clubs, lors de la courte victoire du Real Madrid face à la Juventus (1-0). Forfait depuis le début du tournoi en raison d’une blessure musculaire à la cuisse gauche puis d’une maladie virale, l’attaquant français avait été contraint de suivre les dernières échéances depuis les tribunes, attisant la frustration des supporters et l’impatience des observateurs. Son retour était particulièrement attendu, d’autant que les récentes images de l’entraînement laissaient entrevoir un joueur affûté, visiblement en pleine forme, affichant un large sourire et une détermination retrouvée. Ce come-back, très médiatisé, devait marquer le coup d’envoi de la dernière ligne droite de la saison pour un Real Madrid qui compte sur lui pour faire la différence dans les grands rendez-vous.

Entré en jeu en seconde période sous les ordres de Xabi Alonso, Mbappé n’a pas totalement répondu aux attentes placées en lui. S’il a tenté de dynamiser le jeu madrilène par quelques accélérations et prises d’initiative, son influence est restée limitée face à une Juventus bien organisée. Quelques imprécisions techniques, un manque de rythme évident et une forme de retenue dans les duels ont laissé un goût d’inachevé à sa prestation. Certains supporters, tout comme une partie de la presse espagnole, n’ont pas manqué de souligner que ce retour, bien que symboliquement fort, manquait de tranchant sur le plan sportif. «Tellement heureux de retrouver l’équipe après cette période difficile. Merci à tous les supporters de Miami pour leur soutien, je me suis senti tellement aimé ici. À bientôt à New York. ¡HalaMadrid!», a affirmé Mbappé sur les réseaux après le match. Reste à savoir si cette reprise en douceur n’est qu’une étape logique vers une montée en puissance dans les jours à venir.

Des gestes d’humeur remarqués !

Certains supporters n’ont d’ailleurs pas manqué de relever plusieurs gestes d’agacement de la part de Mbappé durant la rencontre, notamment après quelques ballons mal donnés ou des actions avortées. Des séquences où l’attaquant est apparu en retrait, marchant sur le terrain alors que le jeu se poursuivait, ont également été pointées du doigt sur les réseaux sociaux. Des attitudes qui interrogent sur son état d’esprit du moment, même si elles peuvent aussi s’expliquer par un manque de rythme lié à son retour de blessure. Interrogé sur la forme physique de sa star française, Xabi Alonso n’a pas voulu pointer les cas individuels : «je ne suis pas encore au prochain match, je m’en tiens à aujourd’hui, où nous avons progressé. C’est une nouvelle étape, et nous avons vu ce que nous avons bien fait. Je suis content pour tout le monde. Mbappé sera là jour après jour. Je lui parle tous les jours pour savoir comment il se sent. On a trois jours pour voir comment il sera». Malgré tout, Kylian Mbappé a tout de même touché une vingtaine de ballons et réussi presque toutes ses passes en une vingtaine de minutes. Malheureusement, le capitaine des Bleus n’a pas tenté un seul tir.

Cette prestation en demi-teinte contraste fortement avec celle de Gonzalo Garcia, véritable révélation de cette Coupe du monde des clubs. Le jeune attaquant formé à la Fábrica enchaîne les performances de haut niveau et s’impose de plus en plus comme un sérieux prétendant à une place de titulaire à la pointe de l’attaque madrilène. Tranchant, mobile, et surtout clinique devant le but, Garcia a une nouvelle fois marqué des points face à la Juventus, confirmant tout le bien que Xabi Alonso pense de lui. À seulement 21 ans, il incarne ce numéro 9 pur que le Real cherchait depuis plusieurs saisons, et sa montée en puissance tombe au moment où Mbappé cherche encore à retrouver son meilleur niveau : «je suis très heureux pour lui et pour l’équipe. Nous l’encourageons à continuer comme ça. Il est très performant, il marque des buts et il apporte tout ce qu’il peut. Il profite au maximum de son temps de jeu. Je ne m’attendais pas à trois buts en quatre matchs. Mais il travaille bien, use les défenseurs centraux, est tenace au pressing… tout cela aide beaucoup. Et s’il marque ces buts, tant mieux. Je lui faisais confiance, et il le mérite». Le roi est de retour, mais la cour n’est plus tout à fait la même.