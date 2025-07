Le FC Barcelone ferme la porte à double tour pour 2 joueurs

Le FC Barcelone est entré de plain-pied dans son mercato estival avec une volonté claire : redonner au club sa stature européenne après une première saison encourageante sous les ordres de Hansi Flick. Plusieurs mouvements ont déjà été officialisés, à commencer par l’arrivée du gardien Joan Garcia, en provenance de l’Espanyol, une recrue stratégique pour renforcer la concurrence au poste de portier. Dans le sens des départs, le Barça a confirmé les transferts définitifs d’Ansu Fati, Clément Lenglet et Álex Valle, des décisions qui allègent la masse salariale et permettent de faire de la place dans un effectif en reconstruction. Le club catalan veut bâtir une équipe plus compétitive et homogène, capable de rivaliser avec les meilleures formations européennes dès cette saison.

Parmi les grands chantiers encore en cours, le dossier Nico Williams est une priorité pour les dirigeants blaugranas. L’ailier de l’Athletic Club plaît énormément à Flick, qui voit en lui un profil explosif capable de dynamiser l’attaque barcelonaise. Si les négociations avancent, elles restent conditionnées à la situation financière du club, toujours surveillée de près. En parallèle, de nombreuses rumeurs circulent autour de possibles arrivées, certaines très ambitieuses, comme celle menant à Marcus Rashford, dont l’avenir à Manchester United reste flou, ou encore de Roony Bardghji, jeune pépite suédoise de Copenhague qui devrait être finalisée. Le Barça s’active en coulisses, entre pistes confirmées et spéculations, avec pour objectif de bâtir un effectif capable de rester aux sommets en Liga et retrouve ceux de Ligue des champions.

Ils ne sont pas à vendre !

Le FC Barcelone entame le mercato estival avec plusieurs dossiers internes à gérer, notamment ceux de Fermín López et Eric Garcia. Alors que des rumeurs de départ ont circulé ces dernières semaines, Hansi Flick, entraîneur du Barça, a été catégorique : les deux joueurs font partie intégrante de son projet et ne quitteront pas le club cet été, selon les informations du journal catalan Sport. Fermín, révélation de la saison passée avec 46 matchs joués, 8 buts et 10 passes décisives, a suscité l’intérêt de nombreux clubs européens, ainsi qu’une offre importante en provenance d’Arabie Saoudite. Mais le milieu andalou, attaché à son club formateur, a refusé d’entrer en négociation. Conscient du chemin parcouru – notamment sa période de prêt à Linares et sa percée lors d’une tournée estivale décisive – Fermín veut continuer à s’imposer en Catalogne, encouragé par la confiance totale que lui accorde Flick, qui a expressément demandé au club de ne pas écouter d’offres pour lui.

De son côté, Eric Garcia, sous contrat jusqu’en 2026, espère prolonger son aventure en blaugrana. Le défenseur polyvalent a su se rendre indispensable en fin de saison dernière, évoluant avec efficacité comme central, milieu défensif et même latéral droit, marquant notamment un but clé contre le Real Madrid au stade de Montjuïc. Malgré une offre du Girona pour prolonger son prêt, Flick a bloqué son départ à deux reprises, d’abord l’été dernier puis lors du mercato hivernal, préférant miser sur sa polyvalence et son état d’esprit exemplaire. Le technicien allemand apprécie particulièrement l’implication d’Eric, tant sur le terrain qu’en dehors, et milite désormais activement pour une prolongation rapide de son contrat. Le message de Flick à la direction sportive est clair : ni Fermín ni Eric ne sont sur le marché, et les deux joueurs incarnent l’ADN de l’équipe qu’il souhaite construire. Dans un contexte économique où chaque vente pourrait soulager les finances du club, la décision de conserver Fermín et Eric souligne l’importance que Flick accorde à la stabilité et au mérite sportif. Reste désormais à officialiser la prolongation d’Eric Garcia, pour inscrire ces choix dans la durée et assurer au Barça une base solide pour la saison à venir.