Lorient : Pános Katséris se rapproche de Pise mais…

Le FC Lorient pourrait bientôt se séparer de Pános Katséris. Selon nos informations, le latéral droit grec, âgé de 24 ans, est tout proche de s’engager avec le club italien de Pise, promu en Serie A. Ancien joueur de Catanzaro, Katséris connaît déjà le football transalpin, un atout qui séduit particulièrement le club toscan. Les discussions entre Lorient et Pise sont bien avancées, autour d’un transfert estimé à 2,5 millions d’euros, une piste jugée abordable pour le promu.

Cependant, d’après nos indiscrétions, tout n’est pas encore bouclé. Si un accord de principe semble proche entre les clubs, quelques détails contractuels restent à régler entre Pise et le joueur, notamment sur le volet salarial. De plus, une légère inquiétude physique pousse les dirigeants italiens à demander des examens médicaux approfondis avant de finaliser l’opération. La prudence est donc de mise, même si l’optimisme reste de rigueur de part et d’autre.