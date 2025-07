Janis Antiste va signer au Rapid Vienne

Comme révélé par nos soins, Janis Antiste fait l’objet de fortes convoitises cet été, à commencer par celle du Rapid Vienne. Et c’est bien le club autrichien qui va rafler la mise.

L’attaquant de 22 ans, qui a effectué un passage remarqué en deuxième division allemande inscrivant 5 buts et délivrant 2 passes décisives en 12 rencontres, est arrivé à Vienne et passe actuellement sa visite médicale. Selon nos informations, le joueur français formé au TFC et qui appartient à Sassuolo va être prêté avec une option d’achat de 4 M€ en Autriche.