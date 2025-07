FC Barcelone : Hansi Flick prend déjà 2 grosses décisions avec Marcus Rashford

Il n’y a plus aucun doute, puisque le principal concerné a voyagé en direction de Barcelone dimanche soir : Marcus Rashford va jouer au Barça la saison prochaine. Les Blaugranas, qui étaient à la recherche d’un renfort pour le secteur offensif, devraient ainsi rapidement officialiser la signature de l’attaquant anglais de 27 ans, qui arrive dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 35 millions d’euros. Le buteur des Three Lions a fait, au passage, de gros sacrifices sur le plan salarial pour rejoindre le champion d’Espagne.

Mais là aussi, le club catalan doit faire face à des problèmes. Effectivement, l’Anglais ne peut pas encore être enregistré en Liga et il est fort probable qu’il ne soit pas possible de le faire avant la fin du mois d’août. Dans le même temps, Hansi Flick, qui a déjà lancé la préparation estivale de son équipe, cherche le meilleur rôle pour sa nouvelle recrue, avec qui il a déjà parlé à plusieurs reprises au téléphone.

Flick sait comment utiliser Rashford

Et comme l’indique Sport, il a déjà pris deux décisions concernant l’attaquant anglais. D’abord, il ne le considère pas comme un joueur potentiellement titulaire. Flick veut faire de Rashford un joker offensif capable de faire des différences en entrant en jeu en deuxième période, mais il devrait donc démarrer assez peu de rencontres. Puis, l’Allemand ne le considère pas comme un numéro 9.

Flick ne voit pas en Rashford une doublure ou une alternative à Lewandowski, et il compte utiliser sa nouvelle recrue sur le côté gauche de l’attaque, lui demandant principalement de repiquer dans l’axe. Dani Olmo et Ferran Torres seront les joueurs utilisés en pointe en cas d’absence du Polonais. L’attaquant britannique sait donc à quoi s’en tenir. Mais nul doute qu’en cas de bonnes prestations, le coach du FC Barcelone pourrait revoir sa copie et offrir un rôle plus important à Rashford.