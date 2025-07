Le FC Barcelone est déjà en pleine galère avec Marcus Rashford

Hansi Flick tient son nouvel attaquant. Dans les jours à venir, le FC Barcelone devrait annoncer la signature de Marcus Rashford, qui sera le renfort offensif tant convoité par le coach allemand et par Deco, le directeur sportif blaugrana. L’attaquant anglais arrivera en Catalogne dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 35 millions d’euros, ayant aussi fait de gros sacrifices sur le plan salarial.

Un joli coup sur le papier, alors que le Barça se trouve dans une situation financière un peu complexe. Les retards dans les travaux du Camp Nou vont encore faire perdre de l’argent au club, qui avait déjà budgeté son retour, alors que les dirigeants barcelonais peinent toujours à revenir à cette fameuse règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga.

Les problèmes habituels

Et justement, cela va poser problème avec Rashford. Comme l’indique la Cadena SER, le champion d’Espagne en titre ne peut toujours pas enregistrer l’attaquant auprès de la Liga. Et il risque de devoir attendre le mois d’août pour pouvoir le faire. Le club doit d’abord inscrire Joan Garcia et Wojciech Szczęsny, et en plus valider certains leviers comme la vente des sièges VIP du Camp Nou, qui n’est pas encore totalement validée.

De plus, il faudra également vendre un ou deux joueurs, avec le nom d’Andreas Christensen qui est cité par le média espagnol. « Si la Liga commençait demain, Marcus Rashford ne pourrait pas jouer », résume le média. Autant dire qu’on risque d’assister à un nouveau cas Dani Olmo qui, l’été dernier, avait justement pu être inscrit grâce à la blessure du défenseur danois…