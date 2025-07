Man City : Ederson a un accord avec un club !

Galatasaray n’est pas là pour blaguer sur le mercato estival. Alors que le club stambouliote est en négociations avancées pour rapatrier Victor Osimhen contre un chèque fou de 75 millions d’euros, il ne compte pas s’arrêter là. Désireuse de mettre la main sur un gardien de grande qualité, la formation turque a jeté son dévolu sur Ederson.

Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat à Manchester City, le gardien brésilien a fait l’objet d’une offre de 3 millions formulée par Galatasaray. Et même si ce chiffre devrait être débattu entre les deux clubs, le portier de 31 ans a d’ores et déjà donné son accord pour continuer sa carrière sur les bords du Bosphore à en croire Sky Sports. Affaire à suivre…