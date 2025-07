Le Real Madrid est prêt à se séparer de cinq stars

L’été a bien commencé pour le Real Madrid. Après un mercato estival géré en amont avec les arrivées de Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen et celles prévues d’Alvaro Carreras et Franco Mastantuono, la Coupe du monde des clubs se passe comme prévu pour l’instant. Sous la houlette d’un Xabi Alonso qui démontre déjà qu’il peut faire de belles choses avec ce groupe, les Merengues régalent et aspirent à prendre le meilleur sur le PSG en demi-finale de la compétition ce mercredi (21h).

Une compétition qui a également permis à plusieurs joueurs de se révéler du côté de la Maison Blanche. En effet, donnant sa chance à plusieurs joueurs négligés par Carlo Ancelotti, Xabi Alonso a fait plusieurs trouvailles juteuses pour la saison qui arrive. La sensation Gonzalo Garcia en est l’un des meilleurs exemples. Cantonné à la Castilla la saison passée, l’attaquant de 21 ans est le meilleur buteur du Real dans la compétition avec 4 buts inscrits. Dans le même sens, Dean Huijsen semble s’être parfaitement adapté à son nouveau club tandis qu’Arda Güler et Fran Garcia ont récupéré leurs lettres de noblesse.

Malheur à ceux qui ont perdu leur place au Real Madrid !

Mais voilà, ces retours au premier plan et ces émergences font payer le prix cher à d’autres joueurs de l’effectif madrilène. Ce mardi, le quotidien Sport va dans ce sens et explique que cinq gros joueurs de la Maison Blanche sont désormais sérieusement menacés. Grand absent du début de la compétition, Rodrygo est le premier joueur ciblé. Auteur de superbes saisons par le passé du côté du Santiago-Bernabeu, le Brésilien ne semble pas forcément dans les plans de Xabi Alonso, ce qui trouble forcément son avenir à Madrid. Son jeune compatriote Endrick est également sur la sellette avec l’avènement de Gonzalo Garcia.

Des menaces à tous les postes et qui pourraient coûter cher à Dani Ceballos. De retour au premier plan l’an dernier, l’ancien d’Arsenal est de nouveau mis de côté par Xabi Alonso avec le nouveau statut d’Arda Güler. Dans le secteur défensif, David Alaba et Ferland Mendy pourraient également payer les performances XXL délivrées par Dean Huijsen et Fran Garcia à la Coupe du monde des clubs, d’après le quotidien ibérique. La situation du joueur français s’annonce même encore plus complexe que celle de l’Autrichien avec l’arrivée prochaine d’Alvaro Carreras en provenance de Benfica. Vous l’aurez compris, cinq joueurs sont en fâcheuse posture au Real Madrid…