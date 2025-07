Suivez les deux demi-finales en exclusivité sur DAZN !

Après des quarts de finale plein d’intensité, la Coupe du Monde des Clubs se prépare à des demi-finales d’exception. Il ne reste plus que 4 équipes en lice, Chelsea, Palmeiras, le PSG et le Real Madrid. Trois équipes européennes et une brésilienne, pour conquérir le premier titre de champion du monde des clubs de la FIFA. Et ces deux affiches prestigieuses sont à retrouver gratuitement et en exclusivité sur DAZN.

Cela commencera mardi soir à 21h, avec le Fluminense-Chelsea. L’équipe de Thiago Silva créera-t-elle la sensation de cette épreuve en éliminant l’un des favoris ? Elle a en tout cas réalisé un parcours splendide et aura sa carte à jouer face à l’armada des Blues, encore renforcée par le mercato. Puis mercredi à 21h, vous retrouvez le choc que tout le monde attend depuis longtemps, un PSG-Real Madrid qui marquera les retrouvailles entre le club parisien et Kylian Mbappé. Avec une place en finale à la clé.

L’offre DAZN pour ne rien rater de Fluminense-Chelsea et PSG-Real Madrid

Et comme bous en avez pris l’habitude, ces deux rencontres seront à suivre gratuitement ! Vous avez bien entendu, Fluminense-Chelsea et PSG-Real Madrid vous sont proposés gratuitement et en exclusivité par DAZN en streaming. Alors que la plupart des compétitions nationales et internationales de club sont payantes, DAZN vous propose une offre que vous ne pouvez pas rater : chaque match de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 est en direct et gratuit sur DAZN et disponible dans le monde entier en 14 langues.

