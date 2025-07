Nantes : Marcus Coco s’en va

Les départs se succèdent au FC Nantes. Après Moses Simon (vendu au Paris FC) et les fins de contrat de Nicolas Pallois et de Florent Mollet, les Canaris viennent d’annoncer que Marcus Coco (29 ans) quittait lui aussi la maison jaune.

«Le FC Nantes remercie Marcus Coco pour son engagement envers le Club durant ces six saisons. Marcus aura tout donné pour nos couleurs, plus de 150 matchs avec le Club et vainqueur de la Coupe de France 2022. Il aura également participé à l’épopée européenne. Bonne chance pour la suite de ta carrière», peut-on lire sur le communiqué publié par le club des bords de l’Erdre. Le joueur se trouve déjà au stage de l’UNFP pour les joueurs sans contrat.