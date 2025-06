Mercato : le FC Barcelone met une pépite sur le marché !

Du côté de Barcelone, l’actualité mercato tourne autour d’un seul homme : Nico Williams. Chaque jour apporte son lot de nouveautés concernant ce feuilleton qui commence à en agacer plus d’un, en Catalogne mais aussi à Bilbao. La direction de l’Athletic et celle du Barça sont d’ailleurs pratiquement en guerre, alors que le joueur, très apprécié au Pays-Basque jusqu’ici, est désormais conspué et sa fresque a même été vandalisée plusieurs fois.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, le club champion d’Espagne en titre est en train de mettre la main à la poche, ce qui a d’ailleurs surpris du monde en Espagne. Entre son nouveau contrat avec Nike et des pourcentages à la revente grattés sur plusieurs joueurs cet été, le club a un peu plus de pouvoir d’achat sur le marché. Pour autant, Deco sait qu’il va devoir réaliser une belle vente pour satisfaire les désirs d’Hansi Flick, qui réclame encore un attaquant et un latéral en plus de Williams et de Roony Bardghji.

La suite après cette publicité

Un joueur coté

Et il y a un joueur qui pourrait servir à renflouer les caisses. Comme l’indique Sport, Fermin Lopez pourrait être vendu. C’est un joueur à forte valeur marchande, qui intéresse plusieurs clubs avec des moyens, et qui n’est pas indispensable pour Hansi Flick, qui compte sur lui mais plutôt dans un rôle de joueur de complément. Le Barça ne le poussera pas vers la porte, mais écoutera les propositions qui arriveront sur son bureau.

Une chose est sûre, le FC Barcelone n’a aucune intention de le brader et exigera un montant important pour le joueur valorisé à 50 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. Le Bayern, Liverpool, Chelsea, Manchester United ainsi que divers clubs saoudiens sont mentionnés par le journal catalan, même si le challenge saoudien ne tente pas le milieu de 22 ans. Affaire à suivre…