Matias Fernandez-Pardo veut quitter le LOSC

Ça se tend entre Matias Fernandez-Pardo et Lille. Recruté l’an dernier pour 10 M€, le jeune offensif espagnol de 20 ans se montre impatient. Il estime également devoir se concentrer sur le poste de numéro 9 et non jouer les attaquants polyvalents. Face à cette situation, le coach des Dogues, Bruno Genesio, avait réagi. «Je pense qu’il doit arrêter d’écouter trop de gens autour de lui qui lui font croire qu’il ne peut jouer qu’avant-centre. Beaucoup de gens autour ne donnent pas forcément que de bons conseils, pensant plus à leur intérêt personnel qu’à l’intérêt du joueur.»

Une sortie médiatique qui a fait des dégâts selon AS. Le média espagnol assure que la relation entre le joueur et le club nordiste est rompue depuis la déclaration de Genesio. Fernandez-Pardo souhaite quitter le LOSC (il est sous contrat jusqu’en 2029) et le quotidien local annonce des intérêts provenant d’Espagne, d’Allemagne et d’Angleterre. Seul problème : Lille bloquerait le départ de son joueur. Ce qui n’est pas étonnant puisque les Nordistes seraient obligés de se trouver un autre numéro 9 capable de jouer la doublure d’Olivier Giroud.