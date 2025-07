France : Hugo Ekitike dément des propos relayés sur le Cameroun

C’est le côté négatif des réseaux sociaux : les fake news. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant de Francfort Hugo Ekitike est au centre d’une incroyable rumeur autour de son choix de sélection. Il y a quelques mois, lors d’un entretien pour L’Équipe, il avait évoqué l’équipe de France. «C’est le coach (Didier Deschamps) qui décide. Je me concentre sur la façon de toujours faire plus pour, pourquoi pas, y arriver un jour. Mais on est peut-être la meilleure nation du monde, les places sont chères donc il faut la mériter. Je vois ça comme le graal. L’équipe de France représente tout.»

Mais récemment, une fausse déclaration circule autour du Cameroun. D’abord sur Facebook puis reprise par des gros médias africains et même Canal+ Afrique. L’attaquant aurait ainsi dit : « jouer pour la France est mon rêve primordial. Mais si je suis snobé par la France, je n’aurai vraiment pas le choix que de représenter le pays de mon père, je parle du Cameroun.» Contacté par nos soins devant l’ampleur de cette rumeur, Ekitike est sorti du silence pour démentir ces propos inventés pour lui nuire. « Je n’ai jamais parlé de choix de sélection, je démens formellement ce qui a été relayé récemment à ce sujet». Voilà qui est clair.