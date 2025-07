Cameroun : Samuel Eto’o encore au coeur d’une affaire ubuesque

Depuis sa prise de fonction en tant que président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o est au coeur de plusieurs polémiques. La dernière en date concerne des suspicions de détournements de fonds. En octobre 2023, le Cameroun était devenu le premier pays non-asiatique à défier la Russie suspendue depuis la guerre en Ukraine. Sauf que la presse camerounaise avait révélé que la fédération russe avait payé pour ce match (jusqu’ici rien d’anormal) directement dans un compte qui n’était pas celui de la FECAFOOT. Il s’agissait selon cette même presse camerounaise de celui de… Samuel Eto’o.

Des documents avaient ainsi fuité sur les réseaux sociaux où l’on pouvait clairement voir la preuve de virements sur un compte privé au Qatar. Devant cette polémique, la FECAFOOT avait rapidement réagi, confirmant avoir autorisé l’utilisation du compte personnel de Samuel Eto’o pour recevoir les fonds. L’instance du foot camerounais avait expliqué que cette décision était liée aux sanctions internationales imposées à la Russie. Avec les restrictions sur le système SWIFT, liées aux sanctions post-2014 (Crimée) et 2022 (Ukraine), un compte personnel au Qatar aurait été jugé plus sûr pour sécuriser le paiement, selon la FECAFOOT. Une explication qui ne convainc personne au pays puisque plusieurs médias dénoncent cette pratique et estiment que le président de la FECAFOOT n’a rien reversé à l’institution. Samuel Eto’o, déjà pointé du doigt, ne va pas arranger son affaire…