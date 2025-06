Un club improbable veut s’offrir Ange Postecoglou

Champion d’Europe avec les Spurs de Tottenham, Ange Postecoglou pourrait-il bientôt se rapprocher des Spurs de San Antonio ? Renvoyé après la 17e place de Tottenham en Premier League, le manager australien a été remplacé à la tête des Londoniens par Thomas Frank, anciennement aux commandes de Brentford. Et selon la BBC, Postecoglou s’apprêterait à traverser l’Atlantique pour retrouver un banc.

Éliminé en phase de poule de Coupe du monde des clubs, le Los Angeles FC d’Hugo Lloris et Olivier Giroud, sur le départ vers Lille, a fait de l’ancien tacticien de Tottenham sa priorité sur son banc à la place de Steve Cherundolo, qui ne donne pas satisfaction. Dans l’état actuel des choses, le LAFC est en position de participer aux phases finales de MLS et envisagerait d’embaucher Postecoglou une fois que toute course potentielle en playoffs sera terminée.