Real Madrid : Rodrygo n’a aucune offre

C’est le feuilleton de l’été à Madrid. En effet, tous les jours ou presque, la presse espagnole dévoile de nouvelles informations sur le dossier Rodrygo. L’avenir du Brésilien est incertain, lui qui est passé au second plan derrière le trio Bellingham, Mbappé et Vinicius Jr. Hier, The Athletic a révélé que Xabi Alonso et le Real Madrid ne comptent plus sur lui. Ce vendredi, c’est au tour de Marca de faire un point sur le sujet.

La suite après cette publicité

Ainsi, la publication ibérique confirme que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne retiendront pas leur joueur si une offre qui correspond à la réalité du marché leur parvient. Seul problème, aucun club n’a contacté les Madrilènes, ni formulé une offre pour le Brésiilien, pour lequel le club attend environ 100 M€. Au club, on espère donc retrouver le vrai Rodrygo sur le terrain cette saison, si jamais Arsenal, qui pourrait passer à l’offensive après le Mondial des Clubs; ou d’autres prétendants n’avancent pas sur le dossier. « C’est un joueur du Real Madrid et il doit apporter sa contribution », a même confié une source madrilène à Marca.

La suite après cette publicité

Suivez le match Real Madrid - Dortmund en exclusivité sur DAZN.