Rennes pense à Franck Honorat

Parti tenter sa chance en Bundesliga il y a de cela deux saisons après un excellent passage à Brest, Franck Honorat s’est parfaitement adapté à son nouvel environnement, la preuve avec ses 20 passes décisives et 7 buts inscrits en 51 matches de Bundesliga avec le Borussia Monchengladbach.

Autant de performances qui font de lui un joueur très convoité. Il y a de cela quelques semaines, nous vous faisions part d’un vif intérêt de Fribourg, de Leeds United et de Nice. Cette fois-ci, deux nouveaux courtisans se sont déclarés vis-à-vis du milieu offensif droit de 28 ans selon nos informations. Il y a tout d’abord le Stade Rennais. Le club breton est en pleine mutation et verrait d’un bon œil le recrutement de ce joueur expérimenté et habitué aux joutes de la Ligue 1. Autre courtisan, le Valence FC en Espagne qui a des vues sur le joueur formé au Gym.