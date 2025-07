L’Atlético de Madrid va lâcher 70 M€ pour une recrue !

Ces derniers jours, l’Atlético de Madrid est sur tous les fronts. Sorti de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, le club de la capitale espagnole a continué d’avancer sur son mercato. Il y a un mois jour pour jour, les Colchoneros ont bouclé la prolongation d’Antoine Griezmann jusqu’en juin 2027. Un choix qui a fait jaser. Une semaine après, le 9 juin, les Madrilènes ont définitivement recruté Clément Lenglet, qui était en prêt la saison dernière. Le Français a signé jusqu’en juin 2029. Hier, c’est Matteo Ruggeri qui a signé jusqu’en 2030. Le latéral gauche de l’Atalanta a été acheté 20 M€.

La suite après cette publicité

Dans le sens des départs, les Madrilènes se sont séparés ces derniers jours d’Axel Witsel, César Azpilicueta et de Reinildo. Tous étaient en fin de contrat. Mais le mercato est loin d’être terminé à l’Atlético. Les Espagnols veulent boucler un dossier prioritaire, à savoir le recrutement d’un défenseur central. Et ils ont déjà une cible en tête. Il s’agit de Cristian Romero (25 ans). Le taulier de Tottenham est le joueur tant désiré par Diego Simeone pour renforcer son arrière-garde. Questionné il y a quelques jours par Marca sur l’intérêt des Colchoneros, le principal intéressé n’avait pas fermé la porte. Bien au contraire.

La suite après cette publicité

L’Atlético va signer un énorme chèque pour Romero

« Je vais donner le meilleur de moi-même jusqu’au dernier jour. Je suis heureux. Tottenham me donne le sentiment d’être un joueur important. Mais j’adorerais jouer en Liga, c’est ce qui me manque.» En effet, l’Argentin est passé par le CA Belgrano (Argentine) avant de rejoindre l’Italie, où il a porté le maillot du Genoa, de la Juventus et de l’Atalanta Bergame. Prêté en 2021 aux Spurs, il a signé définitivement là-bas en 2022. À Londres, il s’est vite imposé comme un leader, lui qui a même porté régulièrement le brassard de capitaine sous les ordres d’Ange Postecoglou. Vainqueur de la Ligue Europa 2025 avec les Anglais, Cuti Romero (26 matches, 1 but, 2 assists en 2024-25), qui a été blessé une partie de l’année, est la recrue rêvée d’El Cholo Simeone.

Pour satisfaire son entraîneur, l’Atlético a décidé d’accélérer ce mercredi. AS révèle que le club de Liga va faire une offre de 70 M€. Dans le détail, ils vont proposer 55 M€ fixes et 15 M€ de bonus. C’est ce qui colle à la demande de Daniel Levy, le redoutable président des Spurs. En effet, il a fixé le prix du joueur sous contrat jusqu’en 2027 à 70 M€. De son côté, Romero est emballé à l’idée de rejoindre les Colchoneros, où il fait déjà l’unanimité dans le staff et le vestiaire. Comme lui, Álex Baena (Villarreal), qui va être acheté 50 M€ à Villarreal, et Johnny Cardoso (Betis), en passe d’être recruté 30 M€, vont rejoindre la capitale. L’Atlético fait sauter la banque cet été !