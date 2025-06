Youssoufa Moukoko quitte le Borussia Dortmund

Après une saison en prêt à Nice ou il a été transparent, avec deux buts et deux passes décisives en 22 rencontres, Youssoufa Moukoko ne laissera pas un souvenir impérissable sur la côte d’Azur. Ni à Dortmund, qui a choisi de ne pas le conserver au retour de son prêt. Le club a officialisé ce samedi la signature de son ex-prodige à Copenhague. «Après un prêt qui n’a pas apporté le succès escompté, nous lui souhaitons un nouveau départ réussi à Copenhague et un environnement sportif qui lui permettra d’exploiter pleinement son potentiel indéniable», a souligné le directeur sportif Lars Ricken dans un communiqué.

Légende des équipes de jeunes du BvB, ou il a été surclassé dans chaque catégorie et a inscrit des centaines de buts, Moukoko n’a jamais réussi à franchir le cap le menant à l’effectif professionnel. «Ce n’est pas facile de dire au revoir à un club comme le BVB, car ce club, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes supporters et mes incroyables supporters compteront toujours beaucoup pour moi. Je tiens à remercier toute la famille du BVB. Je serai toujours un supporter et j’espère vous revoir en UEFA Champions League», a déclaré le joueur après l’annonce de son transfert.