LdC : tous les résultats du 3e tour préliminaire

Après les matches aller qui ont eu lieu la semaine dernière, le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions s’achevait ce mardi. L’occasion pour certaines formations de se qualifier pour le tour suivant. Copenhague qui avait été accroché 0-0 à l’aller par Malmö n’a fait qu’une bouchée du club suédois en s’imposant 5-0. Les Danois sont qualifiés tout comme Qarabağ qui a massacré Shkendija (5-1, 6-1 au cumulé). Pafos fait aussi sensation en s’offrant le Dynamo Kiev avec une nouvelle victoire 2-0 après le 1-0 de l’aller. Ferencvaros n’a fait qu’une bouchée de Ludogorets (3-0) alors que l’Étoile Rouge de Belgrade contre Lech Poznan (1-1, 4-2 au cumulé) et le Kaïrat Almaty (0-1, 1-1 au cumulé et 4-3 aux tirs au but) face au Slovan Bratislava se sont qualifiés.

Dans la voie des Champions, le Viktoria Plzeň qui avait perdu 3-0 contre les Rangers en Écosse a pris sa revanche en gagnant 2-1 mais les Gers se qualifient. Scénario fou entre le Fenerbahçe et le Feyenoord. Battus 2-1 à l’aller, les Turcs ont totalement fait exploser leur adversaire pour se qualifier après un succès 5-2. Bruges de son côté s’est fait peur contre Salzbourg après sa victoire 1-0. Menés 2-0, les Belges l’ont emporté sur le score de 3-2. Enfin, Benfica s’est joué de Nice avec un succès 2-0.

Les résultats du 3e tour

Voie des Champions

FC Copenhague (Danemark) 5-0 (5-0 au cumulé) Malmö FF (Suède) : Huescas (31e), Robert (43e et 69e), Elyounoussi (51e) et Mattsson (67e) pour Copenhague

5-0 (5-0 au cumulé) Malmö FF (Suède) : Huescas (31e), Robert (43e et 69e), Elyounoussi (51e) et Mattsson (67e) pour Copenhague Slovan Bratislava (Slovaquie) 1-0 (1-1 au cumulé, 3-4 aux Tab) Kaïrat Almaty (Kazakhstan) : Mak (30e) pour le Slovan

: Mak (30e) pour le Slovan Étoile Rouge de Belgrade (Serbie) 1-1 (4-2 au cumulé) Lech Poznan (Pologne) : Ndiaye (45e) pour l’Étoile Rouge; Ishak (90e +3) pour Poznan

1-1 (4-2 au cumulé) Lech Poznan (Pologne) : Ndiaye (45e) pour l’Étoile Rouge; Ishak (90e +3) pour Poznan Ferencvaros (Hongrie) 3-0 (3-0 au cumulé) Ludogorets Razgrad (Bulgarie) : Varga (38e et 79e) et Szalai (86e) pour Ferencvaros

3-0 (3-0 au cumulé) Ludogorets Razgrad (Bulgarie) : Varga (38e et 79e) et Szalai (86e) pour Ferencvaros Pafos (Chypre) 2-0 (3-0 au cumulé) Dynamo Kiev (Ukraine) : Orsic (2e) et Correia (55e) pour Pafos

2-0 (3-0 au cumulé) Dynamo Kiev (Ukraine) : Orsic (2e) et Correia (55e) pour Pafos Qarabağ FK (Azerbaïdjan) 5-1 (6-1 au cumulé) FK Shkëndija (Macédoine du Nord) : Cake (16e csc), Kady (18e), Akhundzade (33e), Jankovic (35e sp) et Andrade (59e) pour Qarabağ; Tamba (10e) pour Shkëndija

Voie de la Ligue