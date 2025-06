Le communiqué cinglant de Bilbao contre le FC Barcelone

C’est un nouveau rebondissement dans un dossier qui commence à enflammer l’Espagne. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone a fait de Nico Williams sa priorité pour renforcer son attaque. L’international espagnol, déjà suivi par le club catalan l’été dernier, est très apprécié par Hansi Flick et surtout Deco, directeur sportif du Barça. Et justement, le dirigeant portugais avait fait polémique ces derniers jours déclarant publiquement que Nico Williams n’avait qu’une envie : signer à Barcelone. «Des joueurs comme Nico, et d’autres, montrent aujourd’hui qu’ils ont envie de venir. Si les circonstances se donnent, on va le tenter. Dans son cas, il a une clause. Nous nous sommes réunis avec son agent pour savoir ce que le joueur veut et à partir de là, on va voir si c’est possible », avait-il lancé.

Une déclaration que n’avait pas du tout apprécie Bilbao estimant que le Barça n’avait pas à faire pression publiquement pour décanter un dossier qui dure dans le temps. Dans ce sens, la presse espagnole expliquait même qu’une délégation de Bilbao allait se déplacer à Madrid pour discuter avec les représentants de la Liga et évoquer la situation financière du Barça. Le but ? Prouver que le Barça n’a clairement pas les moyens économiques pour s’aligner sur les exigences de Bilbao - la clause libératoire du joueur de 60 M€ - concernant le transfert de Nico Williams. Une information qui n’avait pas plus du tout à Laporta qui avait répliqué dans la presse catalane. « Je le dis avec du respect, mais que chacun s’occupe de ses affaires. Je ne comprends pas que l’Athletic aille parler du Barça à la Liga. Je pense qu’ils n’ont pas à faire ça, mais bon, ils font ce qu’ils veulent »

Bilbao ne lâche rien

Ce jeudi, Bilbao a ainsi publié un communiqué concernant cette fameuse réunion avec la Liga et n’a pas manqué de fustiger le Barça. «Le club apprécie la volonté et la clarté de la Liga qui défend les intérêts de tous les clubs. Dans le cadre du fair-play financier, la capacité du FC Barcelone à recruter des joueurs a notamment été évoquée. L’Athletic Club tient à remercier LaLiga de Fútbol Profesional pour la disponibilité et la clarté dont elle a fait preuve lors de la réunion qui s’est tenue hier entre les deux entités, à laquelle ont assisté les présidents des deux organisations, Javier Tebas et Jon Uriarte. La réunion s’est tenue à Madrid en réponse à une demande de l’Athletic Club formulée dans le cadre du fair-play financier. Parmi les sujets abordés figurait la capacité du FC Barcelone à recruter des joueurs, compte tenu de l’intérêt légitime de l’Athletic Club à accéder aux informations pertinentes, après que le directeur sportif du FC Barcelone, Anderson Luis de Souza « Deco », a publiquement reconnu que le club tenterait de recruter un joueur de notre équipe première. Ce joueur est sous contrat avec l’Athletic Club jusqu’au 30 juin 2027. Se mêler de ses affaires signifie veiller au respect des règles de la compétition», explique dans un premier temps le communiqué.

«Les déclarations d’Anderson Luis de Souza 'Deco’ s’ajoutent aux déclarations publiques faites par le président du FC Barcelone Joan Laporta lui-même, admettant que le club blaugrana " travaille pour être dans la règle 1:1 " et que, par conséquent, il n’est pas actuellement dans les paramètres de ladite règle pour l’enregistrement des joueurs. Nous apprécions la pleine disponibilité et la clarté de la réponse qualifiée de LaLiga et nous affirmons que l’Athletic Club défendra ses intérêts dans toute la mesure du possible, conformément aux normes du fair-play financier approuvées par chacun des clubs professionnels qui composent LaLiga.» Des déclarations qui confirment le contexte très tendu autour de ce deal. Le FC Barcelone va devoir batailler pour réussir à recruter Nico Williams…