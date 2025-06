James Rodriguez vers un retour en Espagne ?

Star du football colombien, James Rodriguez (33 ans) connaît les montagnes russes dans sa carrière en club. Sorti l’été dernier d’une Copa América exceptionnelle avec la Colombie où il a atteint la finale, le milieu offensif avait rejoint le Rayo Vallecano, un club où il n’aura que peu joué (7 apparitions, 1 passe décisive). Parti en janvier dernier au Mexique, il évolue du côté du Club Leon.

Disputant 17 rencontres pour 2 buts et 6 passes décisives, James Rodriguez s’est bien relancé. Pour autant, un départ cet été reste possible. Alors que le Groupe Pachuca qui détient Pachuca, Club Leon, l’Atlético Talleres, Everton (Chili) et le Real Oviedo a déjà convenu le départ de Solomon Rondon de Pachuca vers le Real Oviedo, James Rodriguez pourrait suivre selon Marca. Promu en Liga, le Real Oviedo pourrait démarrer son mercato avec deux joueurs sud-américains expérimentés qui connaissent bien la Liga.