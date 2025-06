Inter-Fluminense : les compositions officielles

L’Inter Milan affronte Fluminense ce mardi à 21h à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir fini en tête de son groupe suite à une belle victoire contre River Plate (2-0), le club italien voudra s’imposer ce soir pour retrouver Manchester City ou Al-Hilal en quarts. De son côté, l’équipe brésilienne a fini deuxième de son groupe avec une seule victoire contre l’Ulsan HD (4-2).

Pour ce match, Cristian Chivu, privé de nombreux joueurs dont Mehdi Taremi, toujours bloqué en Iran, a aligné un 3-5-2 avec une attaque composée de Marcus Thuram et Laurato Martinez. Barella, Asllani et Mkhitaryan sont titulaires au milieu aux côtés des pistons Dumfries et Dimarco. Du côté de Fluminense, l’ancienne gloire du PSG, Thiago Silva, débute.

Les compositions officielles :

Inter : Sommer – Darmian, de Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Martinez.

Fluminense : Fabio - Xavier, Thiago Silva, Ignacio, Rene - Bernal, Martinelli - Jhon Arias, Nonato, Freytes - German Gano.

