Liverpool : coup dur pour Jeremie Frimpong

Recruté par Liverpool en échange de 40 M€, suite au départ de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, Jeremie Frimpong va rater deux énormes rendez-vous de Premier League pour les Reds. Les champions d’Angleterre en titre viennent d’annoncer que l’international néerlandais sera éloigné des terrains jusqu’à la prochaine trêve internationale.

« Frimpong a été remplacé à l’heure de jeu lors de la victoire des Reds en Premier League contre l’AFC Bournemouth vendredi dernier, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le joueur recruté cet été sera donc absent pour les prochains matchs contre Newcastle United et Arsenal », indique le club de la Mersey sur son site officiel.