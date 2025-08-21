Menu Rechercher
Liverpool : coup dur pour Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong @Maxppp

Recruté par Liverpool en échange de 40 M€, suite au départ de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, Jeremie Frimpong va rater deux énormes rendez-vous de Premier League pour les Reds. Les champions d’Angleterre en titre viennent d’annoncer que l’international néerlandais sera éloigné des terrains jusqu’à la prochaine trêve internationale.

Liverpool FC
Conor Bradley has returned to training but we will be without Jeremie Frimpong until next month, Arne Slot confirmed today ⤵️
« Frimpong a été remplacé à l’heure de jeu lors de la victoire des Reds en Premier League contre l’AFC Bournemouth vendredi dernier, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le joueur recruté cet été sera donc absent pour les prochains matchs contre Newcastle United et Arsenal », indique le club de la Mersey sur son site officiel.

