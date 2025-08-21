Premier League
Liverpool : coup dur pour Jeremie Frimpong
@Maxppp
Recruté par Liverpool en échange de 40 M€, suite au départ de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, Jeremie Frimpong va rater deux énormes rendez-vous de Premier League pour les Reds. Les champions d’Angleterre en titre viennent d’annoncer que l’international néerlandais sera éloigné des terrains jusqu’à la prochaine trêve internationale.
Liverpool FC @LFC – 15:50
Conor Bradley has returned to training but we will be without Jeremie Frimpong until next month, Arne Slot confirmed today ⤵️Voir sur X
« Frimpong a été remplacé à l’heure de jeu lors de la victoire des Reds en Premier League contre l’AFC Bournemouth vendredi dernier, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le joueur recruté cet été sera donc absent pour les prochains matchs contre Newcastle United et Arsenal », indique le club de la Mersey sur son site officiel.
