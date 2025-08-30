Premier League
Cody Gakpo prolonge à Liverpool
1 min.
@Maxppp
Cody Gakpo prolonge à Liverpool. Alors qu’il était encore lié au club de la Mersey pour trois ans, le milieu de terrain néerlandais a signé jusqu’en 2031, comme indiqué par le communiqué publié ce samedi.
La suite après cette publicité
Liverpool FC @LFC – 18:03 Voir sur X
«C’est un sentiment incroyable de prolonger mon contrat dans ce magnifique club. Je suis très reconnaissant et j’espère pouvoir offrir encore de beaux moments», assure le Néerlandais. Il est arrivé chez les Reds il y a deux ans en provenance du PSV pour 42 M€.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer