Cody Gakpo prolonge à Liverpool. Alors qu’il était encore lié au club de la Mersey pour trois ans, le milieu de terrain néerlandais a signé jusqu’en 2031, comme indiqué par le communiqué publié ce samedi.

La suite après cette publicité

«C’est un sentiment incroyable de prolonger mon contrat dans ce magnifique club. Je suis très reconnaissant et j’espère pouvoir offrir encore de beaux moments», assure le Néerlandais. Il est arrivé chez les Reds il y a deux ans en provenance du PSV pour 42 M€.