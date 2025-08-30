Menu Rechercher
Memphis Depay a une drôle de proposition en Liga

Memphis depay @Maxppp

Un an après son départ de l’Atlético de Madrid pour les Corinthians, Memphis Depay pourrait revenir en Liga, et dans des circonstances assez surprenantes. Comme le révèle TNT Sports Brasil, le club mexicain de Pachuca aurait formulé une proposition à l’attaquant néerlandais.

Le plan, derrière cette offre contractuelle, serait de prêter l’attaquant au Real Oviedo, promu en Liga et qui partage le même propriétaire que Pachuca. L’entourage du joueur discute depuis plusieurs jours avec la formation mexicaine, même si Depay se sent bien aux Corinthians. Reste à savoir si le club brésilien aura encore les reins assez solides pour assumer le salaire de sa star.

