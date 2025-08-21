Menu Rechercher
Deux départs imminents au FC Barcelone

Par Maxime Barbaud
Ferran Torres et Hector Fort avec le FC Barcelone @Maxppp

Le FC Barcelone est contraint d’accélérer les choses pour inscrire Roony Bardghji, Gerard Martin, Wojciech Szczęsny et Marc Bernal. Ils ont déjà loupé la 1ère journée de Liga et Hansi Flick est très agacé par le manque de solutions. Il n’y a pas d’autres choix que de faire partir des joueurs afin qu’ils libèrent de la masse salariale.

Bonne nouvelle pour le technicien allemand, le Barça est sur le point de prêter Iñaki Peña et Hector Fort à Côme. C’est La Vanguardia qui l’annonce. Le gardien et le latéral droit vont débarquer en Italie dans les prochaines heures pour rejoindre les troupes de Cesc Fabregas.

