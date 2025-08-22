L’ancien Lensois Adam Buksa se rapproche de l’Udinese

Et revoilà Adam Buksa. Passé par Lens entre 2022 et 2024, l’attaquant polonais de 29 ans se rapproche aujourd’hui de l’Udinese selon nos informations. L’été dernier, Buksa avait rallié Midtjylland après un passage compliqué en France, et autant dire qu’il s’est totalement relancé au Danemark.

En 24 rencontres de championnat, il a marqué 12 buts et délivré 1 passe décisive (il avait également marqué 2 buts en Ligue Europa). Selon nos informations, les négociations entre Midtjylland et l’Udinese vont dans le bon sens, et la formation italienne a formulé ces dernières heures une offre de 5 millions d’euros à son homologue. Pour rappel, Buksa avait été vendu 4 millions d’euros par Lens l’été dernier.