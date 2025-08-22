Barça : Roony Bardghji toujours pas inscrit

Ce samedi soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Levante pour la deuxième journée de Liga. La formation d’Hansi Flick aura à cœur d’enchaîner après la victoire face à Majorque lors de la première journée. Mais il faudra composer sans certains joueurs et notamment le jeune talent Roony Bardghji. Malgré une belle préparation, l’attaquant suédois n’a toujours pas pu être inscrit par le club pour ce match et il devra donc encore patienter (il avait déjà manqué le premier match pour la même raison).

« Il ne sera pas inscrit pour ce match, mais il s’entraîne beaucoup et a une attitude et un état d’esprit fantastiques, ce qui nous aide à améliorer la qualité globale de l’équipe. Ce que je lui dis, ainsi qu’aux autres jeunes, c’est qu’ils font du très bon travail, mais qu’ils doivent jouer. Ils joueront 45 ou 60 minutes et demain, nous en choisirons un ou deux que nous emmènerons à Valence. Et nous espérons que la semaine prochaine, ils seront tous inscrits», a expliqué Hansi Flick en conférence de presse.