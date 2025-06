Le Barça pointe du doigt l’attitude de l’Athletic Bilbao envers Nico Williams

Le dossier Nico Williams est définitivement interminable. Suivi de près par le FC Barcelone depuis plus de deux ans, l’ailier espagnol est de nouveau proche de la Catalogne ces dernières semaines et le Barça est maintenant optimiste quant à l’arrivée de l’ailier espagnol, qui tient un pré-accord avec les Blaugranas. Mais l’Athletic Bilbao ne lâche rien et veut que le FC Barcelone paie sa clause de libération pour le céder. En parallèle, le joueur est ciblé par une partie des supporters basques, qui ne veulent que son départ.

À ce sujet, Rafa Yuste, vice-président sportif du FC Barcelone, s’est exprimé sur toute la tension générée ces derniers jours. «C’est un joueur de Bilbao. Les socios de Bilbao sont des gens intelligents et ils savent que tout joueur, en Espagne ou dans le monde, s’il veut quitter un club, il le fait, et sinon, il reste. Il faut faire baisser la tension, et dans ce cas, cela doit venir de Bilbao, car ce qu’ils font, c’est de la pression sentimentale envers le joueur. Tout cela ne peut en aucun cas apporter de la joie aux socios de leur club», a-t-il lâché dans des propos relayés par Sport.