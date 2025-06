Le FC Barcelone a trouvé un pré-accord avec Nico Williams !

C’est sûrement l’un des feuilletons de l’été. Depuis plus d’un an, Nico Williams est ardemment courtisé par le FC Barcelone. Auteur d’un Euro 2024 remarquable avec l’Espagne, l’ailier gauche était dans le viseur des Catalans qui voulaient déjà le signer l’an dernier. Finalement, le recrutement de Dani Olmo avait tellement entamé leurs finances qu’une arrivée de l’attaquant de Bilbao était devenue impossible à l’été 2024. Ces derniers mois, les désirs catalans étaient toujours d’actualité.

La suite après cette publicité

Malgré tout, la presse espagnole affirmait encore il y a quelques semaines que les ardeurs des Blaugranas s’étaient refroidies depuis un certain temps. Finalement, Joan Laporta aurait été convaincu ces derniers jours. En effet, comme le rapportent de nombreuses sources, le président blaugrana aurait été séduit par la farouche volonté de Williams de jouer sous la tunique culer l’an prochain. De notre côté, nous vous expliquions en exclusivité que de nombreux rendez-vous avaient eu lieu dernièrement entre les représentants du joueur et le board catalan.

La suite après cette publicité

Nico Williams va toucher 12 millions d’euros par an

Une rencontre était d’ailleurs prévue, comme expliqué sur notre site ce lundi. Et cette dernière a accouché d’une excellente nouvelle pour tout le monde selon nos informations. En effet, nous sommes en mesure de vous affirmer qu’un pré-accord contractuel a été trouvé entre toutes les parties. Avec ce bail, Nico Williams serait lié au FC Barcelone jusqu’en 2031 avec un contrat de six ans qui permettrait à l’international espagnol de s’éclater aux côtés de son ami Lamine Yamal en sélection et en club.

Avec cet accord contractuel, Williams toucherait 12 millions d’euros par an s’il pose ses valises en Catalogne. Alors que le joueur est estimé à 60 millions d’euros par le club basque, il faut désormais que les Blaugranas trouvent un accord avec leurs homologues basques pour boucler l’opération. Une fois l’accord trouvé, nul doute que l’arrivée de Nico Williams à Barcelone représentera déjà l’un des transferts les plus excitants d’un mercato estival qui ne fait que commencer.