Mercato : Ansu Fati est dans une impasse totale !

La destinée d’Ansu Fati semblait écrite en ce début de mercato. À 22 ans, l’attaquant espagnol n’a plus d’avenir au FC Barcelone. Hansi Flick ne compte absolument pas sur lui et les Blaugranas lui ont clairement montré la porte de sortie, à deux ans de la fin de son contrat. Très vite, l’AS Monaco s’est positionnée pour accueillir le Catalan. Ce dernier a accepté de débarquer sur le Rocher et les Asémistes espéraient conclure l’affaire en négociant un prêt avec une prise en charge partielle du salaire.

Depuis, plus rien ne bouge. Et pour le Barça, c’est un gros problème. Comme chaque été, les Blaugranas ont besoin de liquidités, mais cette année, ce besoin est vital. En effet, le Barça veut enfin boucler le transfert de Nico Williams. Une opération qui va coûter 62 M€ aux Culés, à savoir les 58 M€ de la clause libératoire + 4 M€ d’impôts. Problème : le montant de l’affaire oblige le Barça à vendre plusieurs joueurs, dont certains éléments appréciés, et l’Athletic rend les choses encore plus difficiles en exigeant d’être payé en une seule fois (ce qui est devenu très rare dans la planète du football.

Le Barça ne facilite rien

Vous l’aurez compris, le FC Barcelone doit donc vendre, et pas qu’un peu. Mais dans le dossier Fati, ça se complique. Aucune vente ne se profile à l’horizon et les équipes intéressées (comme Monaco) ne veulent prendre qu’une partie de l’imposant salaire d’un joueur faisant partie des cinq éléments les mieux rémunérés (entre 13 et 15 M€ annuels) de l’effectif barcelonais. Sauf que les Blaugranas doivent libérer de la masse salariale et ne veulent donc pas entendre parler de cette solution.

Et selon AS, ce dossier s’enlise dangereusement. Dans l’idéal, si un transfert ne peut être conclu, les Catalans seraient OK pour prêter leur joueur à une écurie payant l’intégralité du salaire. Le but étant de conserver Ansu Fati et de pouvoir le récupérer au cas où ce dernier parviendrait enfin à éclore. Un scénario qui ne convient bien évidemment pas aux courtisans de l’attaquant espagnol qui n’ont aucune envie de se farcir l’intégralité de l’énorme salaire du joueur et de servir de tremplin au Barça. Pour le moment, ce dossier est donc dans l’impasse.