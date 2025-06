Le FC Barcelone va devoir sacrifier un gros joueur pour recruter Nico Williams

C’est le gros feuilleton du moment à Barcelone. Après avoir enrôlé Joan Garcia, qui devrait être le numéro 1 dans les cages dès le début de la saison, le FC Barcelone s’attaque à son secteur offensif. Ces derniers jours, la priorité du champion d’Espagne en titre a d’ailleurs radicalement changé. Si les efforts de Deco et de la direction semblaient d’abord se concentrer sur Luis Diaz (Liverpool), Nico Williams est devenu la priorité et les grands travaux pour faire venir l’ailier de l’Athletic en Catalogne ont déjà démarré, avec des réunions de tous les côtés.

Seul problème, et pas des moindres : le prix de l’international espagnol. L’Athletic n’ayant aucune intention de négocier et de permettre au Barça de payer ce transfert en plusieurs échéances, les Catalans n’ont pas le choix : il faut payer ces 60 millions d’euros de sa clause libératoire cash. Ce que le club dirigé par Joan Laporta n’est pas en mesure de faire actuellement.

Un départ obligatoire

Sans surprise, comme l’indique AS, il faudra vendre avant d’imaginer Williams sous la tunique blaugrana. Il y a deux principaux candidats à un départ actuellement : Ronald Araujo, le défenseur uruguayen, convoité en Italie notamment, et qui aura une clause libératoire de 60 millions d’euros lors des deux premières semaines de juillet. Puis, Fermin Lopez, convoité en Premier League et en Arabie saoudite, même si le Barça et Flick n’ont pas forcément envie de s’en défaire. Il s’agit des deux seules pistes crédibles, puisque les autres joueurs à forte valeur marchande de l’effectif sont considérés comme intouchables, principalement à cause de leur statut de titulaire.

Quant aux indésirables comme Christensen, Pablo Torre, Pau Victor, Ansu Fati ou Iñaki Peña, leurs ventes ne suffiront pas pour financer l’opération Williams. Il faudra donc vendre un joueur plutôt coté, et ça se jouera entre l’Uruguayen et le milieu espagnol. Un sacrifice douloureux donc pour le FC Barcelone, puisque même un joueur comme Ronald Araujo était dans les plans du coach allemand. Affaire à suivre…