L’Athletic ne fera aucun cadeau au Barça pour Nico Williams

Ce n’est désormais plus un secret. On sait depuis la semaine dernière que le FC Barcelone a fait de Nico Williams sa priorité au poste d’ailier gauche pour se renforcer cet été. Les pistes Luis Diaz (Liverpool), trop onéreuse, Marcus Rashford (Manchester United), trop incertaine, et Ivan Perisic (fin de contrat au PSV), pas assez prestigieuse, sont désormais reléguées au second rang. Tous les efforts se concentrent sur le champion d’Europe 2024, avec qui un pré-accord a été trouvé, selon nos informations.

C’est d’ailleurs après l’Euro que le Barça a commencé à toquer à la porte du club basque. Les Leones n’ont d’ailleurs pas du tout apprécié le petit jeu médiatique joué par les Blaugranas. Ces derniers faisaient filtrer des informations dans la presse pour mettre la pression sur la direction de Bilbao et accepter qu’elle laisse filer son meilleur joueur. Celui-ci était finalement resté pour la simple et bonne raison que le Barça ne pouvait pas régler les 58 M€ de sa clause libératoire.

L’Athletic a toujours une dent contre le Barça

Cela s’annonce encore compliqué pour cet été, mais pas impossible. Il faudra réaliser au moins une belle vente car dans le même temps, Joan Laporta et son équipe viennent de signer un chèque de 25 M€ correspondant au montant de la clause de Joan Garcia à l’Espanyol. D’après Marca et Sport, une solution pourrait venir de l’Athletic si le club acceptait de se faire payer en plusieurs fois. Mais comme le rappellent les deux médias, il n’en est pas question pour Jon Uriarte, le président basque, encore échaudé par l’épisode de l’an dernier.

Ce dernier a commencé à faire son deuil de Nico Williams, sous contrat jusqu’en 2027, qu’il espérait encore prolonger en début de semaine dernière, et faire grimper sa clause libératoire. En revanche, il est hors de question pour lui d’arranger les Barcelonais. S’ils veulent le joueur de 22 ans, il faudra payer les 58 M€ en une fois et c’est non-négociable plutôt qu’un paiement échelonné. Comme pour Joan Garcia. Laporta, qui a promis mercredi une autre arrivée imminente après le gardien, doit vite trouver une solution, si possible avant le 14 juillet date de la reprise de l’entraînement à l’Athletic.